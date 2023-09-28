رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مداحة الرسول.. منشدة من ذوي الهمم تشارك في احتفالية «الثقافة» بالمولد النبوي

كتب:

إلهام الكردوسي
01:32 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

تشارك الطفلة هند أنور، الملقبة بـ مداحة النبي، في احتفالية «ليلة في حب الحبيب» التي تقام على مسرح السامر بالعجوزة، في الـ7 مساء اليوم.

وتشهد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الاحتفال الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بذكرى المولد النبوي الشريف، الليلة.

حفل قصور الثقافة بالمولد النبوي

يحيي الحفل شيخ المداحين أحمد الكحلاوي، بمشاركة الفنانين: مديحة حمدي، ولبنى الشيخ، والطفلة هند الأنور من ذوي الهمم، وأداء قرآني الفنان خالد الذهبي. 

تأتي الاحتفالية ضمن احتفالات قطاعات وزارة الثقافة بذكرى المولد النبوي الشريف في مختلف المحافظات، وتشهد العديد من المواقع على مدار الشهر الحالي تقديم أنشطة متنوعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف. 

وفي إطار احتفال الوزارة بالمولد النبوي أيضا احتفلت دار الكتب والوثائق القومية أمس، بترميم مصحف حجازي يعد من أندر المصاحف وأقدمها في العالم، ويعود تاريخ كتابته إلى صدر الإسلام. 

واستعرضت دار الكتب رحلة المصحف المتضمن أجزاء من 11 سورة من القرآن من بينها سورة آل عمران كاملة، واستغرقت عملية الترميم التي تمت على أعلى مستوى عامين من العمل بمركز ترميم الرق بدار الوثائق.

 

 

اقرأ المزيد:

وزيرة الثقافة: ننظم دورات تدريبية للشباب الموهوبين في مراكز الإبداع لدعمهم

وزيرة الثقافة: إقامة حفل توقيع كتاب لطفلة لأول مرة في تاريخ مصر

وزيرة الثقافة: أضفنا جائزة المبدع الصغير إلى جوائزنا تحت رعاية السيدة انتصار السيسي

وزيرة الثقافة: مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية درة وباكورة المشروعات في مصر

وزيرة الثقافة: مهرجان العلمين وضع المدينة الجديدة على خريطة السياحة العالمية

وزيرة الثقافة: تكلفة المسارح المتنقلة في القرى والنجوع 26 مليون جنيه