مداحة الرسول.. منشدة من ذوي الهمم تشارك في احتفالية «الثقافة» بالمولد النبوي

تشارك الطفلة هند أنور، الملقبة بـ مداحة النبي، في احتفالية «ليلة في حب الحبيب» التي تقام على مسرح السامر بالعجوزة، في الـ7 مساء اليوم.

وتشهد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الاحتفال الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بذكرى المولد النبوي الشريف، الليلة.

حفل قصور الثقافة بالمولد النبوي

يحيي الحفل شيخ المداحين أحمد الكحلاوي، بمشاركة الفنانين: مديحة حمدي، ولبنى الشيخ، والطفلة هند الأنور من ذوي الهمم، وأداء قرآني الفنان خالد الذهبي.

تأتي الاحتفالية ضمن احتفالات قطاعات وزارة الثقافة بذكرى المولد النبوي الشريف في مختلف المحافظات، وتشهد العديد من المواقع على مدار الشهر الحالي تقديم أنشطة متنوعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وفي إطار احتفال الوزارة بالمولد النبوي أيضا احتفلت دار الكتب والوثائق القومية أمس، بترميم مصحف حجازي يعد من أندر المصاحف وأقدمها في العالم، ويعود تاريخ كتابته إلى صدر الإسلام.

واستعرضت دار الكتب رحلة المصحف المتضمن أجزاء من 11 سورة من القرآن من بينها سورة آل عمران كاملة، واستغرقت عملية الترميم التي تمت على أعلى مستوى عامين من العمل بمركز ترميم الرق بدار الوثائق.