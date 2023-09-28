محافظ مطروح يسلم 70 سماعة طبية للأسر الأكثر احتياجا

سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، مقاسات السماعات الطبية بـ70 سماعة مهداة من جمعية رسالة الخيرية لـ 44 حالة بمطروح، للأسر الأكثر احتياجًا، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد لمحافظة مطروح، والمهندس ياسين صالح رئيس فرع جمعية رسالة بمطروح، والدكتورة دار السلام مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، ورجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة ولفيف من مديري الإدارات المعنية.

15 كرسيا و25 جهازا تعويضي لذوي الهمم في مطروح

وأكد محافظ مطروح، جهود المجتمع المدني في المشاركة في مساعدة الأكثر احتياجا، ووجه الشكر لجهود جمعية رسالة الخيرية ومشاركتها المجتمعية والإنسانية لتوفير مزيد من الخدمات والمشاركة مع المحافظة في تقديم العديد من الخدمات للمواطنين، كان آخرها 15 كرسيا و25 جهازا تعويضي لذوي الهمم بالمحافظة.

دعم ذوي الهمم في مطروح

ولفت محافظ مطروح ببيان إلى التواصل المستمر لتقديم مزيد من الرعاية والخدمات للمواطنين، ودعم ذوي الهمم من أبناء محافظة مطروح، من جميع مراكز ومدن المحافظة الثمانية بالتعاون مع المجتمع المدني كدور في المشاركة الاجتماعية.