6 مكاتب بسوهاج تستقبل آلاف المواطنين لعمل توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسي

شهدت 6 مكاتب شهر عقاري بمحافظة سوهاج لليوم الرابع إقبالا من آلاف المواطنين لتحرير توكيلات تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينها مكتب رئيسي وهو مكتب شهر عقاري سوهاج، و5 مكاتب فرعية منها شهر عقاري أم دومة تلك القرية النموذجية التي اختيرت أول قرية نموذجية بسوهاج، حيث وضعت الهيئة العامة للانتخابات توكيلات التأييد شرطا أساسيا لصلاحية المُرشح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

مكاتب الشهر العقاري بسوهاج

تضم خريطة مكاتب الشهر العقاري المخصصة لعمل التوكيلات بسوهاج،

- مكتب شهر عقاري المراغة

- مكتب شهر عقاري دار السلام

- مكتب شهر عقاري العسيرات

- مكتب شهر عقاري بندر سوهاج

- مكتب شهر عقاري أم دومة

-مكتب شهر عقاري سوهاج

تفويض الرئيس السيسي للترشح

ووفرت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة سوهاج أماكن لانتظار كبار السن والمواطنين خارج وداخل المكتب، تيسيرا عليهم كما تعمل المكاتب لفترتين صباحية ومسائية، بينما قام العديد من شباب الأحزاب بتقديم خدمات للمواطنين تشمل تنظيم الوقت والدخول للشهر العقاري، حفاظا على وقت المواطنين، حيث شارك آلاف من أبناء سوهاج في المؤتمر الشعبي لحزب حماة وطن لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

طوائف أهل سوهاج تطالب باستكمال التنمية

وشمل المتوافدين على مكاتب الشهر العقاري مختلف فئات المجتمع من مراكز سوهاج، حيث تنتشر المكاتب المخصصة بمختلف أرجاء المحافظة، فأقبل عليها ربات المنزل والموظفين والعاملين وأساتذة الجامعة ضاربين مثلا في حب الوطن واستمرار مسيرة التنمية.