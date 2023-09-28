تسليم 65 مشروعا لمستفيدي مبادرة التمكين الاقتصادي في سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء خالد عوف مستشار رئيس الجمهورية لمؤسسة حياة كريمة، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، الحفل الذي أقامته مؤسسة حياة كريمة، باستاد سوهاج الرياضي، لإطلاق مبادرة التمكين الاقتصادي التي يستفيد منها 2000 مستفيد على مستوى الجمهورية منهم 80 بالمحافظة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

حضور الاحتفال بسوهاج

حضر الحفل النائب خالد أبو الوفا، والنائبة رشا اسحق أعضاء مجلس الشيوخ، والعقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، ومحمد سعد مدير مكتب الأورمان بسوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والمئات من أهالي سوهاج.

تسليم 65 مشروعا لأهالي سوهاج

وخلال الحفل قام محافظ سوهاج ومستشار رئيس الجمهورية لمؤسسة حياة كريمة بتسليم 65 مشروعًا تنمويًا، وتسليم 15 كشكا جاهزًا بالترخيص والسلع للفئات الأولى بالرعاية، متمنين أن تكون هذه المشروعات هي بداية جديدة للمستفيدين بسوهاج، وأشاد محافظ سوهاج بجهود مؤسسة «حياة كريمة» والفعاليات التي تنظمها المؤسسة بمحافظة سوهاج لخدمة المواطنين.

فقرات فنية في الحفل

تضمن الحفل تقديم عدد من الفقرات لفرقة الفنون الشعبية، وفرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة سوهاج، وسط تفاعل وفرحة كبيرة من الأهالي الذين حضروا الاحتفال.