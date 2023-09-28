آخر أيام المخرج المسرحي حمدي طلبة.. تنبأ بوفاته ونطق الشهادة

رحل عن عالمنا المخرج المسرحي، حمدي طلبة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بشكل مفاجئ، دون أن يعاني من مرض أو يُحجز بالمستشفى، وذلك بعد مشوار مسرحي كبير أخرج خلاله العديد من الأعمال على مسرح الثقافة الجماهيرية.

خالد جلال ينعى الراحل حمدي طلبة

وحرص عدد كبير من نجوم المسرح على نعي المخرج حمدي طلبة، من أبرزهم خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، خلال بيان له اليوم، قال فيه: «لقد أثرى المخرج حمدي طلبة بمشواره المسرحي تجربة الثقافة الجماهيرية، وأثر في العديد من المسرحيين بالقاهرة ومحافظات مصر المختلفة، تغمد الله الفقيد برحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

حمدي طلبة يتنبأ بوفاته

بينما نشر أحد الأصدقاء المقربين للمخرج الراحل حمدي طلبة، إحدى المواقف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «منذ أيام قليلة قال الشهادة وقال إنه حاسس إنها قربت.. النهاردة توفاه الله ربنا يرحمه ويغفر له الأستاذ حمدي في ذمة الله».

موعد ومكان عزاء الراحل حمدي طلبة

بينما أعلن أحد أقارب المخرج حمدي طلبة، عن موعد العزاء، إذ كتب: «عزاء المغفور له بإذن الله مُعلمنا الأستاذ حمدي طلبة عقب صلاة العشاء بمسجد العيايدة ببني مزار، والعزاء بشارع الترامسية وإنا لله وإنا إليه راجعون».