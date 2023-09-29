«لو معاك 150 ألف جنيه».. استثمر في شهادة الـ22% من البنك الأهلي

تتيح البنوك المصرية فرص جيدة للاستثمار في البنك الأهلي المصري بفائدة تصل إلى 22% في السنة الأولى، وتساهم هذه الفرص الاستثمارية في تحقيق عائد جيد لمن يرغب في شراء شهادات الادخار في البنوك ما يساهم في تحجيم جرائم النصب والسرقة والاستيلاء على أموال المواطنين.

ففي حالة استثمار مبلغ 150 ألف جنيه في بنك مصر عن طريق شراء شهادات استثمار من البنك الأهلي بفائدة 22% سنوية وبالتالي فأن الربح سيكون 33 ألفًا في السنة الأولى أي 2750 جنيهًا شهريًا.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- سعر العائد على شهادة الادخار: 19% شهري.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- سعر العائد على الشهادة بالبنك الأهلي: 22% في السنة الأولى، 18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي.. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- سعر العائد على الشهادة: 19.5% ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- سعر العائد على الشهادة: 12.25% شهريا.