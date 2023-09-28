أحد أبطال أكتوبر يكشف تفاصيل معركة «أبو عطوة» وتفجير دبابات العدو

قال العريف عباس محمد أبوالعباس العقاد، أحد أبطال معركة «أبو عطوة» في حرب أكتوبر، إن الطيران الإسرائيلي كان يضرب بشكل عشوائي على منطقة الجنانين بالإسماعيلية، وكانوا يختبئون بالحفر البرميلية.

«العقاد»: اقتراب العدو وظهور الدبابات لتهرب في البوص

وأضاف «العقاد»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن العدو اقترب منهم وظهرت الدبابات لهم ولكنها اكتشفت وجودهم من خلال تحرك أحد الجنود فبدأت الدبابات تعود للخلف وكانت تهرب في البوص.

هروب الدبابات والإصابة بطلقة في الصدر

وتابع أحد أبطال معركة «أبو عطوة» في حرب أكتوبر، أنه أخبر قائده الرائد إبراهيم حسن السنان، في ذلك الوقت بهروب الدبابات وطلب منه أن يستقر في مكانه فأخبره انه سيتصدى لهم وقام بالضرب عليهم هو وزميله حسن عثمان، وكانت المسافة بينهم 30 مترًا، وانفجرت الدبابات ولكنه أصيب وأخذ طلقة في صدره ووقع على الأرض، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يأخذ أسيرا من العدو للثأر لزملائه.