‏نجوم الفن ينعون نجاح سلام: «قامة كبيرة»

نعى عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي الفنانة نجاح سلام، والتي رحلت أمس الخميس، وجاءت تعليقاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي كالتالي:

قالت الفنان «أصالة» عبر موقع التدوينات القصيره x: «عزائي لعائلة الفنّانة الكبيرة نجاح سلام الله يجمعها بالطيبين بجنّات النّعيم آمين يارب العالمين».

ونعتها ديانا حداد عبر موقع x قائلة: «فقدنا قامة فنية كبيرة من الزمن الجميل، رحم الله الفنانة الكبيرة ⁧‫نجاح سلام‬⁩ وألهم أهلها ومحبينها الصبر والسلوان».

ونعتها مادلين مطر هي عبر موقع X قائلة: «ببالغ الأسى والحزن، نودع الفنانة القديرة نجاح سلام. رحم الله فنها وألهم أسرتها الصبر والسلوان،نجاح سلام‬⁩ ⁧‫وداعا»‬⁩.

كما نعاها أيضا المطرب عاصي الحلاني، قائلا: «وداعاً نجاح سلام حسرنا فنانة كبيرة وأيقونة للفن الجميل خسرها الفن اللبناني والعربي ستبقى ذكراكي في قلوبنا ووجداننا الله يرحمك داعياً من الله ان يتغمدك بواسع رحمته البقاء لله».

رحيل نجاح سلام

ورحلت عن عالمنا الفنانة نجاح سلام صباح أمس عن عمر يناهز 92 عامًا، وذلك حسب ما أعلنت أسرتها في بيان إعلامي، ومن المقرر أن يشيع جثمانها اليوم الجمعة في بيروت.