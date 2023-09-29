«القاهرة الإخبارية»: مقتل 10 جنود في هجوم مسلح بالنيجر

قالت ثلاثة مصادر أمنية إن 10 جنود على الأقل لقوا حتفهم، في هجوم شنه مسلحون، في جنوب غرب النيجر، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

ووقع الهجوم على بعد نحو 190 كيلومترًا من العاصمة نيامي، بالقرب من منطقة الحدود الثلاثية لمالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي كانت مركزًا للمتشددين في منطقة الساحل، في السنوات القليلة الماضية.

الجيش ردّ على الهجوم بقوات برية

ومن بين المصادر ضابط برتبة كبيرة طلب عدم الكشف عن هويته، ولم تعلن المصادر الأمنية عن مجموعة بعينها مسؤولة عن الهجوم.

وقال مصدران أمنيان إن الجيش ردّ على الهجوم بقوات برية وطائرات هليكوبتر، أُصيبت إحداها لكنها تمكنت من العودة إلى قاعدتها.

وقُتل 17 جنديًا على الأقل في هجوم آخر بجنوب غرب النيجر، في منتصف أغسطس الماضي.