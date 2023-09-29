رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: مقتل 10 جنود في هجوم مسلح بالنيجر

كتب:

أحمد شوقي
03:08 ص | الجمعة 29 سبتمبر 2023
النيجر - أرشيفية

النيجر - أرشيفية

قالت ثلاثة مصادر أمنية إن 10 جنود على الأقل لقوا حتفهم، في هجوم شنه مسلحون، في جنوب غرب النيجر، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

ووقع الهجوم على بعد نحو 190 كيلومترًا من العاصمة نيامي، بالقرب من منطقة الحدود الثلاثية لمالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي كانت مركزًا للمتشددين في منطقة الساحل، في السنوات القليلة الماضية.

الجيش ردّ على الهجوم بقوات برية

ومن بين المصادر ضابط برتبة كبيرة طلب عدم الكشف عن هويته، ولم تعلن المصادر الأمنية عن مجموعة بعينها مسؤولة عن الهجوم.

وقال مصدران أمنيان إن الجيش ردّ على الهجوم بقوات برية وطائرات هليكوبتر، أُصيبت إحداها لكنها تمكنت من العودة إلى قاعدتها.

وقُتل 17 جنديًا على الأقل في هجوم آخر بجنوب غرب النيجر، في منتصف أغسطس الماضي.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بسبب الهجرة غير الشرعية

«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تحاول تحقيق نجاحات ملموسة في هجومها المضاد

«القاهرة الإخبارية»: البريطانيون يحملون بريكست مسؤولية تأزم اقتصاد المملكة

مراسل «القاهرة الإخبارية»: أمريكا ستحشد ضد روسيا لمنع حصولها على عضوية مجلس حقوق الإنسان