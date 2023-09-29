وزير التعليم يعلن إتاحة مواصفات الامتحانات لمعلمي «الدعم المدرسي» (فيديو)

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة ستمنح المعلمين والدارسين ممن يدرسون للطلاب في مجموعات الدعم المدرسي، «مجموعات التقوية سابقًا»، مواصفات الامتحانات المختلفة التي سيخوضونها في اختبارات نهاية العام، فضلًا عن تدريبات تضمن تعلم الأبناء بشكل أفضل، وأن يكونوا قادرين على حل المشكلات، وفهم وحل الأسئلة بعيدًا عن «الحفظ والتلقين» فقط.

القضاء على الدروس الخصوصية

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فيديو بثه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أنّ الوزارة مهتمة بالقضاء على الدروس الخصوصية، لذا أنشأت «مجموعات الدعم المدرسي»، والمختلفة تمامًا عن «مجموعات التقوية» بشكلها القديم.

مجموعات الدعم المدرسي

وعدد وزير التعليم الفارق بين «مجموعات التقوية»، و«مجموعات الدعم»، موضحًا أن مجموعات التقوية كان يدرسها مُعلم المدرسة نفسه، في حين أن الطالب يبحث عن مُعلم أكثر تميزًا، لذا تم تغيير القرار المنظم لهذا الأمر، لنتيح في كل إدارة مدرسية من 3 إلى 5 مدارس يطلب منها الطالب أي مدرس سواء من الإدارة أو المديرية التعليمية أو خارجها، ليتم توفير مكان لأخذ المحاضرات معهم، مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة حتى بمعلمين من خارج منظومة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ الموافقات اللازمة لهم، بما يضمن توافر معلمين متميزين يلبون احتياجات الطلاب.

مجموعات الدعم المدرسي

وأشار «حجازي» إلى أنّ الوزارة تعمل على توفير مستحقات المعلم فور الانتهاء من حصة مجموعات الدعم المدرسي، مع تحويل الجزء الخاص بوزارة المالية لها، متوقعًا وجود إقبال كبير جدًا على مجموعات الدعم المدرسي هذا العام من الطلاب.

وأكد أنّ بعض أولياء الأمور اشتكوا عقب امتحانات العام الماضي من أن الاختبارات جاءت مخالفة لم يدرسه بعض المدرسين خارج منظومة الوزارة، نظرًا لاستمرار عملهم بـ«الحفظ والتلقين»، لكن منظومة مجموعات الدعم المدرسي يتواجد بداخلها معلمين تعطيهم الوزارة مواصفات الامتحانات، والأدلة الاسترشادية، وتدريبات لتأهيل الطلاب وفق أفضل صورة ممكنة.