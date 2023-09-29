المكتبة المتنقلة تجوب قرى أجا بالدقهلية.. فعاليات ثقافية وترفيهية وفنية

استقبلت مدينة أجا في محافظة الدقهلية، المكتبة المتنقلة، تحت إشراف مكتبة مصر العامة، وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية، استمرارا لجولات المكتبة في نطاق المحافظة في وجود عدد من المدربين الأكفاء وتقديم عدد من الورش المختلفة، مثل الأشغال اليدوية وتعلم فن الرسم والتلوين، وتهدف المكتبة للتوسع في نشاطها مستهدفة القرى النائية والبعيدة لتجوب قرى أجا.

المكتبة المتنقلة تجوب القرى والنجوع البعيدة

وقالت إيمان أبو الغيط، مدير مكتبة مصر العامة بالمنصورة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المكتبة المتنقلة تهدف للوصول إلى كل القرى والنجوع البعيدة والنائية والمحرومة في مدن ومراكز محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مراكز الشباب والأندية، وتعد من أبرز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث توفر المكتبة كل الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية التي تفيد الصغار والكبار، ويتم عمل ندوات مختلفة بها بحضور الأهالي والمواطنين.

نشر الوعي الثقافي والمعرفي بين المواطنين

وقال حاتم قابل، رئيس مجلس مدينة أجا، في بيان، إن أنشطة المكتبة تضمنت ورش حكي ومسابقات وورش رسم وتلوين وألعاب جماعية تفاعلية وغيرها من الأنشطة لمختلف الفئات العمرية والنوعية، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لنشر الوعي الثقافي والمعرفي لإيصال الخدمة المكتبية والتثقيفية ونشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع، من خلال إيصال الكتاب للقارئ، وتغطية عدد أكبر من المناطق التي لا تتوافر بها مكتبات عامة لتشجيع النشء على القراءة والاطلاع، لخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات.

وأضاف أن مشروع المكتبة المتنقلة يأتي بالتعاون مع مكتبات مصر العامة بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة وفق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتي تمثل محور بناء الإنسان ورفع الوعي لديه من أهم محاورها، كما تعد تجربة فريدة تساهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري من خلال إعداد برنامج أنشطة وفعاليات متميزة لكل مكتبة، وفقًا لكل مركز واحتياجاتها ووصولاً إلى أبعد نقطة بكل قرى المركز.