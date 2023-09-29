موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.. خلال أيام

يتساءل العديد من مستفيدي وأصحاب المعاشات، عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، إذ تعد من أكثر الأمور التي تشغل أذهان المواطنين خاصة مستفيدي المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

ووفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يكون موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، 1 أكتوبر 2023، الموافق يوم الأحد المقبل، لجميع المستفيدين من المعاشات والبالغ عددهم 11 مليون مواطن، وفقًا لإحصائيات وزارة التضامن الاجتماعي.

طرق صرف المعاشات

تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، طرق عديدة لصرف المعاشات، وهي تتمثل في التالي:-

- المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.

- شركات فوري.

- ماكينات الصرف الآلي.

- مكاتب البريد.

ويذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، توفر عدة خدمات إلكترونية عبر موقعها الرسمي، ليستفيد منها المؤمن عليه، وأصحاب المعاشات، والاستعلام عن الرقم التأميني.