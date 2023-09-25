نقيب المحامين يقرر صرف معاشات شهر أكتوبر الأربعاء المقبل

أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف معاشات شهر أكتوبر 2023، اعتبارًا من الأربعاء المقبل، الموافق 27 سبتمبر 2023.

صرف منحة استثنائية

كما قرر النقيب العام، صرف منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد للقصر من أبناء المحامين المتوفين، بواقع خمسمئة جنيه، وجاء نص القرار كالآتي:

قرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983، والمعدل برقم 47 لسنة 2019.

أولًا: صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 27/ 9/ 2023.

ثانيًا: صرف منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد للقصر من أبناء المحامين المتوفين بواقع 500 جنيه.