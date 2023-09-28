صرف معاشات شهر أكتوبر الأحد المقبل.. هل تتضمن الزيادة الجديدة؟

يتساءل العديد من مستفيدي وأصحاب المعاشات عن موعد صرف الزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية والتي تبلغ 600 جنيه، وذلك خلال زيارته لمدينة سدس الأمراء في بني سويف يوم 16 من شهر سبتمبر، لافتتاح العديد من المشروعات بالمحافظة.

صرف معاشات أكتوبر هل يتضن الزيادة؟

تصرف معاشات شهر أكتوبر يوم الأحد المقبل 1 أكتوبر 2023، دون الزيادة الجديدة، إذ أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال بيان صحفي، أن صرف الزيادة سيكون في نوفمبر، وبأثر رجعي لمعاش أكتوبر.

طرق صرف المعاشات

وتتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أكثر من طريقة لصرف المعاشات، وهي تتمثل في التالي:

- منافذ شركات فوري.

- المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.

- مكاتب البريد.

- ماكينات الصرف الآلي.

ووفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمات إلكترونية عبر موقعها الرسمي، يستفيد منها المؤمن عليه، وأصحاب المعاشات، والاستعلام عن الرقم التأميني.