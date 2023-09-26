طرق صرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة.. يبدأ الأحد المقبل

أيام قليلة تفصلنا عن شهر أكتوبر المقبل، وتزامنا مع ذلك ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات أكتوبر 2023، لكونه يتضمن الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، بقيمة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، لجميع المستفيدين من المعاشات والبالغ عددهم 11 مليون مواطن، وفقا لإحصائيات وزارة التضامن الاجتماعى.

طرق صرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة

ووفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، سيتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة أول الشهر، أي يوم الأحد المقبل الموافق 1 أكتوبر 2023.

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الطرق والوسائل التي تمكن المواطن من صرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة، كالتالي:

- منافذ فوري.

- الصرف بالفيزا من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM في أي وقت.

- مكاتب البريد.

- المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الإلكترونية

ويذكر أنّ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أتاحت عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، عددًا من الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين، ومن ضمن هذه الخدمات، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني «أون لاين».

كما أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني العديد من الخدمات التي يستفيد منها المؤمن عليه، أصحاب المعاشات، القائمين بالصرف، وغيرهم من المستفيدين، إلى جانب إمكانية استخراج الرقم التأميني لأول مرة.