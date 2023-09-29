موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

يعد موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء، واحدا من الأمور التي يتساءل عنها المواطنون بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، الذي يتطلب ضرورة توفير التيار الكهربائي في المدارس والمنازل خاصة مع تقلبات الطقس والموجات الحارة، وأيضا من أجل المذاكرة.

ووفق بيانات الحكومة في وقت سابق، فإن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء سيكون خلال أيام بشكل تدريجي وفقا لجداول بالمحافظات المختلفة.

موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

وبدأت عملية تخفيف الأحمال بمعدل يصل إلى 1600 ميجا وات، بعد ما كان في السابق يصل إلى 3000 ميجا وات ثم 2500 ميجا وات.

وشهدت السنوات الماضية تخفيف أحمال الكهرباء بداية من شهر أكتوبر، الذي يتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وعودتها للمعدلات الطبيعية وتقليل تشغيل أجهزة التكييف، وبالتالي تراجع معدلات الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

لماذا لجأت الحكومة لتخفيف الأحمال؟

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه مع كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة باستيراد مزيد من «المازوت» والعمل لمدة يوم في الأسبوع «أون لاين» خلال أغسطس، الدولة كانت بحاجة لتخفيف الأحمال طالما تجاوزت الحرارة 35 درجة، موضحا أن المشكلة تكمن في ارتفاع درجات الحرارة التى تصل إلى 44 مئوية في الشمس، وفي ظل ذلك نحتاج دائمًا إلى توفير الطاقة من الغاز الطبيعي والمازوت.

وتابع رئيس الوزراء: «المواطن كان بيطلب يعرف الكهرباء هتقطع إمتى ليستعد، وطلبنا من وزارة الكهرباء تحديد التوقيتات على مستوى الجمهورية لتخفيف الأحمال ليكون كل مواطن على دراية بالفترة الزمنية التي ستنقطع فيها الكهرباء».