15 إجراء لتوفير مياه الشرب وخفض فاتورة الاستهلاك.. اعرفها

وجهت شركة مياه الشرب في القاهرة عددًا من النصائح للمواطنين لتوفير المياه وفاتورة الاستهلاك من خلال اتباع عدد من الإجراءات والإرشادات المطلوبة في كل بيت ووحدة سكنية.

وجاءت نصائح توفير المياه وفاتورة الاستهلاك كما يلي:

- يجب استخدام نظام ثنائي التصريف في صندوق الطرد «السيفون».

- إصلاح السيفون التالف حيث يتسبب في هدر 1440 لتر مياه يوميا، ما يزيد من استهلاك الفرد الشهري لـ43 ألف لتر ودخوله في شريحة أعلى وزيادة فاتورة الاستهلاك الشهرية، ومن الضروري غلق المحبس عند تسريب السيفون لحين الصيانة.

- استخدام غسالة الملابس بكامل حمولتها لتوفير المياه وفاتورة الاستهلاك.

- استخدام فوطة مبللة ودلو عند غسيل السيارة بدلًا من استخدام الخرطوم.

توعية الأطفال

- توعية الأطفال بأهمية المياه والحفاظ عليها.

- تقليل وقت الاستحمام ليكون 5 دقائق حيث إن الاستحمام لمدة 20 دقيقة يستهلك 240 لتر ماء، وبالتالي الاستحمام 5 دقائق يوفر 180 لتر مياه كل مرة.

- تركيب منظم المياه في خلاط البانيو الشطاف لتوفير المياه والجهد.

- تركيب مرشد المياه للتحكم في تدفق المياه ويمكن تركيبه في المغسلة وحنفية الحوض والبانيو.

- صيانة دورية للحنفيات ما يوفر المياه، ويقلل من فاتورة الاستهلاك الشهرية للماء والكهرباء.

- استبدال المرحيض القديمة بأخرى ذات تدفق مياه منخفض.

عدادات مسبقة الدفع

- تركيب عداد مسبق الدفع.

- عدم استخدام وصلات غير قانونية فهي تعرضك للمساءلة القانونية.

- من أسباب ضعف المياه رش المياه بالشوارع وغسيل السيارات بالخرطوم، واستخدام أكثر من موتور في عمارة واحدة.

- عدم ترك الصنبور مفتوحا في أثناء غسل اليد والأسنان والحلاقة، ويمكن استبدالها بكوب من المياه ما يوفر طن مياه شهريا.

- استخدام رشاش المياه في ري النباتات للحفاظ على كل نقطة.