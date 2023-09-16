رئيس «مياه القاهرة»: مليار و200 مليون جنيه لإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة بالمحافظة

قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن قيمة المشروعات التي جرى تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة، بلغ مليار و200 مليون جنيه على سبيل المثال، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة شمال حلوان 200 ألف متر مكعب، ومحطة التبين 100 ألف متر مكعب لخدمة المواطنين بالمناطق الجنوبية.

كما جرى إحلال وتجديد للشبكات، منها خط عملاق 1500ملم، بطول 8 كيلومترات بشمال القاهرة، يخدم عين شمس وجزء من حى المرج وجزء فى مدينة نصر تكلف 250 مليون جنيه، بالاضافة الى مجموعة احلال وتجديد فى محيط مصر الجديدة وحول القصر الجمهوري، حيث شبكات مضى عليها 100 عام.

مياه مطابقة للمواصفات

وأضاف الشيمى، «أنا وأحفادى نشرب من حنفية الشرب وبدون فلاتر، حيث لا أنصح المواطنين بها، لأنها مزرعة بكتيريا، ومياه الحنفية بالقاهرة مطابقة للمواصفات بوزارة الصحة بنسبة 100%، وأي مشكلات نتعامل معها على الفور، ولدينا 20 مركز خدمة عملاء متميزة منتشرة على مستوى القاهرة».