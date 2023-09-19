7 مستندات لتركيب عداد مياه مسبق الدفع.. اعرف الفوائد

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، وجود عدد من الفوائد والايجابيات في تركيب عداد المياه مسبق الدفع، موضحة في تقرير لها، مزايا العداد مسبق الدفع وطرق الاستخدام، والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة.

فوائد العداد مسبق الدفع

- التحكم ومتابعة الاستهلاك من خلال الشاشة الذكية

- الشحن المسبق للتخلص من تراكم الفواتير

- يعطي العداد إنذار بقرب انتهاء الرصيد

- في حالة انتهاء الرصيد، الخدمة تستمر في المناسبات والأعياد وبعد مواعيد العمل الرسمية

- شحن العداد عن طريق فوري وخالص، مراكز خدمة العملاء، وسيارات خدمة العملاءالمتنقلة

- يمكن الاحتفاظ بالرصيد في حالة السفر

طريقة الاستخدام

- يجب وضع الكارت فى العداد والضغط على الزر الأحمر لقبول الكارت ثم التوجه للشحن فى خلال 24 ساعة

- بعد الشحن يتم وضع الكارت بالعداد والضغط على الزر الأحمر للتأكد من وصول الخدمة وفتح المياه

- من خلال الزر الأحمر يمكنك متابعة الاستهلاك والتعرف على الرصيد المتبقى

- التقديم على العداد بمراكز خدمة العملاء

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية

- ايصال مرافق غاز أو ايصال تليفون أرضى أو كهرباء

- عقد ايجار أو ملكية للعقار

- فاتورة مياه سابقة للعقار

- رسوم المعاينة

- نصيب الوحدة من أى مديونية سابقا

- قيمة المقايسة التي يتم تحديدها بعد المعاينة.