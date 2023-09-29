طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة في آخر «ويك إند» قبل بدء الدراسة

شهد طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، آخر إجازة أسبوعية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، تحسنا نسبيا في درجات الحرارة عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية التي شهدت ارتفاعا كبيرا، ما يعني أن اليوم الجمعة فرصة أخيرة للاستمتاع بالبحر، خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة ليلا.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، مائل للحرارة صباحا ويتغير بشكل كبير، حيث يميل إلى البرودة مساء، مع نشاط ملحوظ في الرياح واعتدال حركة الأمواج، وغياب الأتربة.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 31 درجة مئوية، وهي أقل من الأيام الماضية، بينما تسجل الصغرى 24 درجة، ما يعني أن طقس الإسكندرية اليوم حار نهارا ومعتدل نسبيا ليلا.

حالة أمواج البحر بالإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية اليوم أيضا بحالة البحر لراغبي التوجه إلى الشواطئ، حيث تتباين حركة الأمواج بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، وهو الأمر الذي يتبعه نزول البحر بشكل طبيعي دون قلق، مع الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ ومعرفة لون الرايات على الشاطئ قبل النزول.