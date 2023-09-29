وفاة الروسي فياتشيسلاف فيلين مصمم أثقل صاروخ فضائي في تاريخ العالم

غيب الموت فياتشيسلاف فيلين نائب الرئيس السابق لمؤسسة «إينيرجيا» الفضائية الروسية، وهو مصمم أثقل صاروخ فضائي في التاريخ، عن عمر ناهز 84 عاما.

أعلن العضو في أكاديمية «تسيالكوفسكي» الروسية للفضاء ألكسندر جيليزنياكوف، وفاة «فيلين»، وقال: «غيب الموت فياتشيسلاف فيلين الذي كان مصمما روسيا بارزا».

وشارك فياتشيسلاف فيلين في تطوير البرنامج القمري السوفيتي، وتولى تصميم واستخدام محركات «دي إم» الصاروخية الثقيلة للرحلات البعيدة.

وبحلول عام 1976 تولى رئاسة الإدارة الخاصة لمشروع مركبة «بوران» الفضائية غير المأهولة في إطار منظومة «بوران – إينيرجيا» متعددة الاستخدام.

وترأس فيلين عام 1982 العمل على تجربة صاروخ «إينيرجيا» فوق الثقل، وشغل منصب نائب كبير المصممين، كما شارك في مطار «بايكونور» الفضائي في اختبارات صاروخ «إينيرجيا» الذي كان أول صاروخ قادر على حمل أكثر من 100 طن إلى الفضاء.