مصيف جمصة يستقبل مليون زائر خلال «الويك إند».. فسحة قبل بدء الدراسة

توافد العديد من المواطنين على مصيف جمصة بالدقهلية لقضاء العطلة الأسبوعية على شواطئ المدينة، تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة، والاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد.

مليون زائر خلال العطلة الأسبوعية

وقال أحمد حمدي، رئيس مجلس مدينة جمصة، في تصريح لـ«الوطن»، إن المدينة شهدت اليوم الجمعة إقبالا كبيرا من المواطنين لقضاء وقت ممتع قبل بدء الدراسة الأحد المقبل، بسبب اعتدال الجو، وبلغ عدد الزائرين اليوم مليون زائر، من مدن وقرى محافظة الدقهلية، ومن باقي المحافظات المجاورة، مثل كفر الشيخ والغربية ودمياط والقاهرة، والجميع يأتي للاستمتاع خلال هذه الفترة قبل دخول فصول الشتاء وبرودة الجو.

‎18 شاطئا مجانيا في مصيف جمصة

وتابع رئيس مجلس مدينة جمصة، أنه بالرغم من أن العديد قليل مقارنة بالشهور الماضية التي وصل فيها عدد الزائرين إلى7 ملايين شخص، إلا أن المدينة جاهزة في أي وقت لاستقبال الزائرين، وهناك حالة طوارئ طالما هناك زوار، بالإضافة لوجود حملة تنظيف بشكل مستمر أمام الشواطئ العام.

وأكد رئيس المدينة وجود 18 شاطئا مجانيا، وشاطئ واحد برسوم رمزية، كما يوجد 80 برج إنقاذ، وكل برج عليه عامل إنقاذ، كما أن البحارة المنقذين يبلغ عددهم 160 بحارا، ولا توجد أي حالات غرق حتى الآن، وهناك متابعة مستمرة أمام الشواطئ في حال ارتفاع الأمواج لتحذير المواطنين، حفاظا على حياتهم.