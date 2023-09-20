درجات الحرارة في آخر أيام فصل الصيف.. «الأرصاد»: مناسب لمحبي الشتاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة في آخر أيام فصل الصيف وبداية الخريف، إذ ينتظر محبي البرودة وفصل الشتاء، انتهاء الموجات الحارة وارتفاع درجات الحرارة التي شهدناها في يوليو وأغسطس الماضي.

وتوقع خبراء الأرصاد، وفق بيان صادر عن الهيئة، أنَّ تنخفض درجات الحرارة في آخر أيام فصل الصيف، إذ يتميز الطقس بأجواء معتدلة وانخفاضا في الحرارة يصاحبه تساقط أمطار خفيفة وتكون السحب.

درجات الحرارة في آخر أيام فصل الصيف

وفيما يلي نعرض أبرز درجات الحرارة في آخر أيام فصل الصيف، الذي ينتهي فلكيًا يوم الجمعة المقبل، ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة لينتهي يوم الأربعاء 20 ديسمبر.

درجات الحرارة الخميس 21 سبتمبر

القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 الصغرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 22 سبتمبر

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 الصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 الصغرى 25 درجة مئوية.