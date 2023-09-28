الأرصاد تكشف حالة الطقس أول أيام الدراسة.. «هتلبسي ابنك إيه؟»

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في أول أيام الدراسة، والذي من المقرر انطلاقه السبت 30 سبتمبر الجاري في بعض المحافظات.

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس أول أيام الدراسة ستشهد أجواء شديدة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيمناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس أول أيام الدراسة

وتشهد البلاد خلال الفترة المذكورة شبورة مائية من 4 وحتى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجة البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع أن تشهد مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية السبت المقبل أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 20% تقريبا.

وأكدت الهيئة في بيانها أنه اعتبارا من الأحد الموافق 1 أكتوبر ستشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

وتابعت الأرصاد أن مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد ستشهد أمطارا خفيفة الأحد، كما تنشط الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.