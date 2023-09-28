«المصريين الأحرار» يطلق الحملة الشعبية الحزبية لدعم السيسي في السويس

بدأ حزب المصريين الأحرار بالسويس، في تنفيذ الحملة الحزبية الشعبية» التي أطلقها الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره مرشح الحزب في ماراثون الرئاسة لفترة جديدة 2024- 2030.

دعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات

واستقبل الحزب بالسويس العديد من طلبات الانضمام من شخصيات عامة ومجتمعية على كافة المستويات لدعم ترشيح الرئيس السيسي.

وقال عادل فاضل، أمين الحزب بالسويس، إن الأمانة تعمل وفق توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، ومتابعة وإشراف الدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب، ويعكف الحزب على تكثيف دورات إعداد وتجهيز شباب الحملة الانتخابية، سواء من أبناء الحزب أو المنضمين للحملة حديثا، على متابعة الانتخابات الرئاسية والتواصل المباشر مع الشارع.

وأضاف أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين الذين قاموا بالتوقيع على استمارة الحملة التي أطلقها الحزب لدعم الرئيس السيسي مرشحا رئاسيا في الخطوات الرامية لبناء جمهورية جديدة.

ولفت إلى أن محافظة السويس شهدت تطورا على نطاق واسع في عهد الرئيس السيسي، وأن هناك طفرة كبيرة في مجالات الصحة العمراني والبنية الأساسية في المحافظة ومشروعات قومية واستثمارات خلال الفترة الراهنة.