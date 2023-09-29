محافظ أسيوط: إنشاء مدرسة وصيانة مبان تعليمية بتكلفة 26 مليون جنيه

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم إنشاء مدرسة و3 أجنحة «توسعات»، بالإضافة إلى أعمال الصيانة والتطوير بالمدارس بإجمالي 65 فصلا دراسيا بتكلفة 26 مليونا و723 ألف جنيه، وجار تأثيثها لدخولها الخدمة العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال لقاءه مع المهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

تطوير العملية التعليمية

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع التعليم وتطوير العملية التعليمية بكل أركانها، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها مواجهة الزيادة في الكثافة الطلابية داخل الفصول، وهي أحد المشكلات التي واجهناها الأعوام الماضية وتغلبنا عليها ببناء مدارس وفصول جديدة حتى تسير العملية التعليمية على أكمل وجه، ولتقليل معاناة الطلاب ومشقة الذهاب إلى المدارس البعيدة، وكذلك منع تسرب التلاميذ من المدارس، والقضاء على تعدد الفترات الدراسية، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا.

كما تم الموافقة على فتح 61 قاعة جديدة بروضات المدارس المتنوعة، منها 40 قاعة بالمدارس الرسمية للغات، و21 قاعة بالمدارس الخاصة، لاستيعاب الطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال «KG1» حفاظا على سير العملية التعليمية وانتظامها.

تخفيف كثافة الطلاب

وأشاد اللواء عصام سعد بدور هيئة الأبنية التعليمية وجهودها المبذولة في التوسع في إنشاء المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة بقرى ونجوع المحافظة ضمن خطة الهيئة السنوية، لافتًا إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

افتتاح مدارس جديدة

من جانبه قال المهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، إنه تم إنشاء واستلام مدرسة منشأة خشبة الإعدادية بالقوصية بعدد 15 فصلا دراسيا بتكلفة 8 ملايين و875 ألف جنيه، وجناح توسع بمدرسة بلوط الابتدائية بطاقة 12 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى صيانة المباني الملحقة القائمة بالفعل والأسوار بتكلفة 9 ملايين و548 ألف جنيه.

يأتي ذلك بالإضافة لجناح توسع بمدرسة الخياط الإعدادية بعدد 7 فصول دراسية ومعمل مطور ومعمل تحضير وغرف مدرسين وأخصائيين وشبكات ودورات مياه وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، وصيانة 17 فصلا أخرى بالمباني القديمة، بإجمالي 24 فصلا دراسيا بتكلفة 3 ملايين و800 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء جناح توسع بمدرسة آل عابدين الابتدائية بقرية موشا بطاقة 6 فصول دراسية، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية ودورات المياه وصيانة 8 فصول بالمباني الملحقة القائمة بالفعل، بإجمالي 14 فصلا دراسيا، منها 12 فصلا ابتدائيا و2 فصل رياض أطفال بتكلفة تبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه.