مسن يحرر توكيلا لتأييد الرئيس السيسي: حمانا من الإخوان والإرهاب

رغم تجاوزه الثمانين عامًا من عمره، لم يمنع السن محمود أمين محمود أحمد الخولي، أحد كبار قرية اللاهون بمركز الفيوم، من الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري بحي الجون، وتحرير توكيل لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

ووفر مكتب توثيق الشهر العقاري برئاسة عادل طايع، كل سبل الراحة للمواطن محمود الخولي، مراعاة لعمره تجنبا لإجهاده في الزحام، حتى انتهى من عمل التأييد الخاص به وحصل على نسخته.

مشروعات عملاقة في فترة وجيزة

وقال محمود الخولي، 82 سنة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه جاء من قرية اللاهون رغم طول المسافة، وبُعد المشوار، لتحرير توكيل للرئيس السيسي، ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل الخدمات والمشروعات العملاقة التي نفذّها خلال فترة وجيزة جدًا، أبرزها المساكن الراقية التي شيّدها في كل مكان لنقل سكان العشوائيات والمقابر إليها، وتوفير حياة آدمية كريمة لهم.

الخولي: الرئيس حمانا من الإخوان وقضى على الإرهاب

وأضاف: «يكفينا أنّ الرئيس السيسي حمانا من شر الإخوان، وقضى على الإرهاب الذي توغل في مصر طوال فترة حكم الجماعة الإرهابية، وأصبحنا نعيش في أمان خلال عهده، وهذا أقل ما يحسب له، إلى جانب التنمية العملاقة التي نشهدها في كل شبر في مصر، وخصوصًا الطرق التي شهدت طفرة عملاقة وأصبحت تقلنا إلى وجهتنا في نصف الوقت تقريبًا».

وتابع أنّه حتى الآن رغيف الخبز بـ5 قروش فقط، وهذا لا يوجد في أي مكان في العالم، والرئيس السيسي قادر على قيادة مصر لتصبح أفضل وأقوى اقتصاديًا رغم الأزمات الاقتصادية في العالم، لذلك واجب على المصريين جميعًا دعمه والوقوف صفًا واحدًا خلفه وإعانته على قيادة مصر طوال السنوات المُقبلة.

نظام لكبار السن في الشهر العقاري

وأشاد «الخولي» بنظام الشهر العقاري، واهتمامهم وتقديرهم لكبار السن، من خلال توفير أماكن انتظار راقية لهم، وإنهاء إجراءاتهم بسرعة حتى لا يحملونهم عناء الانتظار.