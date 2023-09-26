إقبال كبير على مكاتب الشهر العقاري بالفيوم لتحرير توكيلات للانتخابات الرئاسية

توافد المئات من أبناء محافظة الفيوم على مكاتب الشهر العقاري لإعلان دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وتحرير توكيلات لتأييد ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتواجد عدد كبير من المواطنين أمام مكتب توثيق الشهر العقاري بنادي محافظة الفيوم، قبل مواعيد العمل الرسمية.

حسن تنظيم بمقر الشهر العقاري

وأبدى الحضور سعادتهم بحسن تنظيم العمل، أثناء تحرير التوكيلات، ووجود أماكن للانتظار وتوفير مقاعد لكبار السن، مع تعاون كامل العاملين بمقر الشهر العقاري بالفيوم وتذليل العقبات.

وتضمنت استعدادات نادي محافظة الفيوم لاستقبال المواطنين، توفير عدد كبير من المقاعد، وأماكن مخصصة للانتظار، خاصة لوجود عدد كبير من كبار السن والمرضى الراغبين في تأييد ودعم الرئيس السيسي.

حضور قبل مواعيد عمل الشهر العقاري

وقال مدير عام نادي الفيوم إن مشهد المواطنين وانتظارهم كان مؤثرا ومتوقعا لشعب ضارب بجذوره في عمق التاريخ، حيث حضروا قبل مواعيد العمل الرسمي.