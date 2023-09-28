إقبال كثيف على مكاتب الشهر العقاري بالفيوم لتأييد ترشح الرئيس السيسي

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، رغم إجازة المولد النبوي الشريف، قبالًا كثيفًا من الأهالي قادمين من مختلف المراكز، لتحرير تأييدات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية رئاسية مقبلة، بحسب تصريحاتهم لـ «الوطن»، خلال تحريرهم للتوكيلات، حيث فتحت مكاتب التوثيق أمامهم بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا فيما كان المئات ينتظرون أمام أبواب المكاتب منذ السابعة صباحًا أي قبل موعد فتح المكاتب بساعة.

واصطف المئات من السيدات والرجال من مختلف الأعمار أمام مكاتب التوثيق منذ الصباح الباكر، حيث يقومون بتسليم بطاقاتهم، وينتظرون دورهم لإنهاء التوكيل، والحصول على نسخة منه ثم الرحيل، فيما كان 99% من التوكيلات لصالح الرئيس السيسي.

إقبال غير متوقع

وقال عادل طايع، مدير مكتب الشهر العقاري بحي الجون، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّهم لم يتوقعوا أنّ يكون الإقبال على تحرير توكيلات دعم المرشحين في الانتخابات الرئاسية كبيرًا منذ اللحظات الأولى بهذه الطريقة.

وأشار إلى أنّهم تفاجأوا أثناء فتح المكاتب بانتظار المواطنين أمامها قبل موعد فتحها بساعة أو أكثر، لضمان حجز مكانًا لهم للانتهاء من تحرير التوكيلات مبكرًا بسبب الزحام، موضحًا أنّهم يبذلون قصارى جهدهم لسرعة إنهاء الإجراءات لمنع تعطيل مصالح المواطنين.

إقبال رغم إجازة المولد

وأضاف: على الرغم من إنّه من أنّ اليوم الخميس كان إجازة المولد النبوي الشريف، إلا أنّ كان هناك إقبال غير مسبوق من المواطنين مقارنةً بالأيام الماضية، خصوصًا الموظفين الذين استغلوا الأجازة لتحرير التوكيلات قبل عودتهم للعمل.

وأضاف أنّه حتى الآن جميع التوكيلات التي جرى تحريرها كانت لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح لفترة رئاسية جديدة، التي بلغت نسبتها 99% من التوكيلات، مُشيرًا إلى أنّ الإقبال كبيرًا من الرجال والنساء، ولكن إقبال النساء أكبر.

خيم لتوفير أماكن انتظار

في سياق متصل، انتشر العشرات من شباب حزبي مستقبل وطن وحماة الوطن، أمام مكاتب الشهر العقاري، رافعين شعار «وكلتك كمل مسيرتك» لتنظيم المواطنين، كما أنشأوا خيمًا لتوفير أماكن استراحة للمواطنين في الظل بدلًا من انتظارهم في الشمس.