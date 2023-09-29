تعرف على أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق.. تبدأ من 76 ألف جنيه

يختلف سوق السيارات المستعملة تماماً عن سوق السيارات الجديدة، ذلك لأن سوق السيارات المستعملة دائماً ما يتطلب الكثير من الخبرات حتى ينجح الشخص في شراء سيارة جيدة بسعر أفضل كثيراً من السيارات الجديدة، كما يجب عليه فحص كل ما يتعلق بالسيارة من أجل التباعد ما بين مواعيد الصيانة الدورية، الأمر الذي يخفض من نفقاته.

من الصعب معرفة ما إذا كان مالك السيارة القديمة يسعى لبيعها من أجل شراء أخرى جديدة أم لوجود مشكلة ما بداخلها، ولذا فيجب على المشتري التحلي بالصبر وعدم التهافت على شراء السيارة إلا بعد الاطمئنان من كل محتوياتها، وتقدم له «الوطن» أكثر السيارات شعبية في مصر والأقل من حيث مستوى الأعطال، وفق آخر تحديث لأسعار سوق السيارات المستعملة.

سوزوكي ماروتي 2008

تعد إحدى أكثر السيارات انتشاراً في السوق المصري، وتتمتع سوزوكي ماروتي موديل 2008 باحتوائها على محرك 3 سلندر، وبسعة 800 سي سي، وتعمل السيارة بقوة 36 حصاناً لكل 5000 لفة بالدقيقة، بينما تتميز السيارة باحتوائها على خزان وقود بسعة 30 لترا، بجانب وجود ناقل حركة يدوى مانيوال، فيما ينصح الخبراء أصحاب تلك السيارة بعدم السفر بها حتى لا تتعطل بهم في الطريق.

يصل الحد الأدنى من سعر سيارة سوزوكي ماروتي 2008 مبلغ الـ76 ألف جنيه، بينما يصل سعرها الأقصى لـ97 ألف جنيه.

بروتون ويرا 2004

تعد السيارة بروتون ويرا 2004 إحدى السيارات من إنتاج شركة بروتون الماليزية، وجاءت بطراز ويرا بديلا عن طراز سابق هو بروتون ساجا، وبدء إنتاج تلك السيارة في عام 1993 بنسختين وأربع أبواب.

يصل الحد الأدنى من سعر سيارة بروتون ويرا 2004 مبلغ الـ86 ألف جنيه، بينما يصل سعرها الأقصى لـ119 ألف جنيه.

دايو لانوس 2002

اكتسحت السيارة الكورية الجنوبية دايو سوق السيارات المصري بشكل لافت للنظر، خاصة بسيارة دايو لانوس، وكانت إحدى سيارات جنرال موتورز من الفئة الصغيرة، وفي 2002 قررت شركة دايو الكورية الجنوبية إيقاف إنتاج دايو لانوس.

يصل الحد الأدنى من سعر سيارة دايو لانوس 2002 مبلغ الـ114 ألف جنيه، بينما يصل سعرها الأقصي لـ138 ألف جنيه.

تويوتا كورولا 1992

تعمل سياراة تويوتا كورولا موديل 1992 بقوة محرك سعة 1600 سي سي، فيما ينتج عنها قوة بمقدار 92 حصانا، وعزم أقصى للدوران 121 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة.

يصل الحد الأدنى من سعر سيارة تويوتا كورولا 1992 مبلغ الـ124 ألف جنيه، بينما يصل سعرها الأقصى لـ138 ألف جنيه.

جيلي إمجراند EC 7 2013

يعلم الجميع بأن سيارة جيلي إمجراند 7 هي إحدى السيارات الصينية الصنع، بينما تم الإشراف على مراحل تصنيعها من إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات وهي شركة فولفو.

يصل الحد الأدنى من سعر سيارة إمجراند EC 7 2013 مبلغ الـ143 ألف جنيه، بينما يصل سعرها الأقصى لـ162 ألف جنيه.