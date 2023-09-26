6 سيارات مستعملة سعرها أقل من «آيفون 15 برو ماكس».. «لو عايز تشتري عربية»

أطلقت شركة أبل أحدث هواتفها الجديدة «آيفون 15 بروماكس»، منذ عدة أيام، ويعادل سعر الهاتف حوالي 99 ألف جنيه مصري، فيما يمكن شراء سيارة مستعملة بسعر أقل من هاتف أبل الجديد، وتعد السيارات المستعملة في مصر أحد الخيارات البديلة والأقل سعرًا من السيارات الجديدة؛ مما يجعلها ملائمة للعديد من الأفراد، كما تساعد المواطنين في الوصول لأماكن العمل في وقت أقل.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، مواصفات وأسعار أفضل 6 سيارات مستعلمة سعرها أقل من «آيفون 15 برو ماكس»، وفقاً لآخر تحديثات أسعار سوق السيارات المستعملة.

أفضل 6 سيارات مستعلمة سعرها أقل من «أي فون 15 برو ماكس»

- سيارة هونداي أكسيل موديل 1997، موتور 1500 سي سي، عداد 300 ألف كيلومتر، لون فضي، ناقل حركة مانيوال، هيكل سيدان، بها ريموت ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتأتي هذه السيارة بسعر 90 ألف جنيه.

- سيارة سكودا فيشيليا موديل 1998 مستعملة، بها ريموت كنترول، عداد 190 ألف كيلومتر، لون أبيض، ناقل حركة مانيوال، هيكل سيدان، فرش جلد وبها نوافذ كهربائية أمامية، وتأتي هذه السيارة بسعر 90 ألف جنيه.

- سيارة فولكس فاغن جول موديل 2001 مستعملة، فابريكة بالكامل، عداد 230 ألف كيلومتر، لون فضي، ناقل حركة مانيوال، وتأتي هذه السيارة بسعر 95 ألف جنيه.

سيارات مستعملة للبيع بأسعار في متناول اليد

- سيارة هيونداي أكسنت موديل 1999 مستعملة، موتور 1500 سي سي، عداد 159 ألف كيلومتر، لون أحمر، ناقل حركة مانيوال، هيكل سيدان، راشة برا، بها تكيف وتأتي هذه السيارة بسعر 95 ألف جنيه.

- سيارة لادا 2110 موديل 2006 مستعملة، عداد 93 ألف كيلومتر، لون فضي، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف وزجاج أمامي كهرباء، وتأتي هذه السيارة بسعر 88 ألف جنيه.

- سيارة أوبل فيكترا موديل 1994 مستعملة، عداد 150 ألف كيلومتر، لون أحمر، ناقل حركة أوتوماتيك، هيكل سيدان، بها تكيف وزجاج أمامي كهرباء، وتأتي هذه السيارة بسعر 95 ألف جنيه.