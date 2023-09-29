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ارتفاع عدد قتلى انفجار مستودع وقود في كاراباخ إلى 170 شخصا

كتب:

شريف سليمان
12:46 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
أزمة كاراباخ

أزمة كاراباخ

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن مسؤولين في منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية، بارتفاع عدد قتلى انفجار مستودع للوقود بالمنطقة ارتفع إلى 170 شخصا.

ووقع الانفجار يوم الاثنين بينما كان آلاف الأرمن يفرون من الجيب الانفصالي بعد هزيمة مقاتليهم في عملية عسكرية خاطفة شنتها أذربيجان، ولم تقدم السلطات تفسيرًا لوقوع الانفجار.

عمليات الإنقاذ مستمرة

ويرتفع بذلك عدد الضحايا بشكل حاد مقارنة بما أعلنته سلطات كاراباخ، مساء الثلاثاء، عن مقتل 68 شخصًا، ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة في موقع الانفجار.

وبحلول صباح اليوم الجمعة، تجاوز عدد الأرمن الذين عبروا من ناجورنو كاراباخ إلى أرمينيا 84700 من أصل 120 ألفًا.

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