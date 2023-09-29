«مصر أكتوبر»: الهيئة الوطنية قادرة على إجراء الانتخابات الرئاسية بحيادية

قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تتمتع باستقلالية عالية وتحظى بمصداقية لدى المواطنين، موضحة أن الهيئة تبذل جهودا حثيثة لتكون الانتخابات على قدر عال من الشفافية والدقة والنزاهة.

قرارات الهيئة تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من المرشحين

أضافت «مديح»، في بيان لها، أن جميع القرارات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات تدل وتؤكد وقوف الهيئة على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية، المقرر لها ديسمبر المقبل، مؤكدة أن الهيئة تحرص كل الحرص على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في أجواء من الشفافية والنزاهة، لاسيما بعد الإعلان عن إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتمتع باستقلالية عالية وتحظى بمصداقية لدى المواطنين

أشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الشعب المصري يثق في قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بحيادية وشفافية، فالهيئة تتمتع بالاستقلالية التامة وتحظى بمصداقية كبيرة جدا لدى المواطنين، موضحة أن قرارات الهيئة الوطنية حملت دلالات إيجابية حول الاستحقاق الدستوري المقبل.