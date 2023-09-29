ندوة دينية تثقيفية لمجندي «الداخلية» بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي

أعلنت وزارة الداخلية أنه بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، نظم قطاع قوات الأمن، ندوة دينية تثقيفية للمجندين بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن.

حاضر في الندوة فضيلة الدكتور عصام الروبي، بجانب المنشد الديني ضياء الناظر من وزارة الأوقاف، وقد دارت فعاليات الندوة حول التأكيد على سماحة الدين الإسلامي ووسطيته وضرورة التحلي بالفكر الواعي المستنير المبني على الانتماء الحقيقي للوطن، وكذا أهمية رسالة الدفاع عن الوطن وتوفير الحماية لجميع المواطنين.

وفى نهاية الندوة استمع فضيلة الدكتور عصام الروبي، إلى أسئلة عدد من المجندين وأجاب عليها، مشيراً إلى أن ما دار من مناقشات خلال الندوة يؤكد تمتع المجندين بقدر ملموس من الثقافة والمعرفة والوعي الديني، مثمناً الجهود التي يبذلها رجال الشرطة في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن.