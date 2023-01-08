محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات لامتحانات صفوف النقل

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استعدادات مديرية التربية والتعليم والأحياء والمراكز لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، حيث تبدأ امتحانات الصفوف الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي غدا الاثنين، التاسع من شهر يناير الجاري 2023، وتستمر حتى يوم 18 يناير الجاري.

المحافظة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والفنية التي من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب

ووجه راشد بتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام كل الامتحانات والتيسير على الطلاب، مؤكداً أن المحافظة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية والفنية التي من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب وسير الامتحانات بشكل سليم.

تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس

ووجه اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب.

توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة

ووجه محافظ الجيزة بمنع استخدام المحمول داخل اللجان، وتأكيد إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

ومن جانبه أشار أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة، على التواصل المستمر من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية في الإدارات التعليمية للتعامل الفوري مع أي معوقات؛ لضمان حسن سير العملية الامتحانية.