بعد تحريره أول توكيل بألمانيا.. رئيس «العائلة المصرية» يوضح أسباب دعم السيسي بالانتخابات

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، وهو أول من حرر توكيل لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك من مقر السفارة المصرية في برلين، إن دعم الرئيس السيسي جاء وفق العديد من المحاور الرئيسية، أولها محور الإنجازات، ثم محور وضع مصر الخارجي، ثم محور التواصل المستمر مع المصريين بالخارج.

دعم الرئيس السيسي

وقدّم علاء ثابت، في حديثه لـ«الوطن»، شرحا تفصيليا لمحاور دعم الرئيس السيسي، قائلا: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات لا يستطيع أحد أن ينكرها سواء في ملف النقل أو ملف التعليم أو الصحة أو الرياضة، موضحا أن هذه الإنجازات أتت بثمارها في فترة وجيزة.

أما عن محور وضع مصر الخارجي، أكد علاء ثابت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل مصر في وضع لائق بالنسبة لدول العالم، موضحا أن مختلف الدول تُقدر مكانة مصر وما يتم في مصر من إنجازات ملموسة، لافتاً إلى أن دعم الرئيس يأتي استكمالاً لمسيرة الإنجازات.

زيارات مكثفة ومستمرة

وأخيرا محور التواصل المستمر، وقال رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، إن الرئيس السيسي له زيارات مكثفة ومستمرة للخارج لدول متعددة ومنها ألمانيا، فضلا عن تواصل وزارة الهجرة المستمر مع المصريين بالخارج وحل أي مشكلات قد تواجههم.