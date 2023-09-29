«تعليم الفيوم»: انتهاء الاستعدادات لانطلاق الدراسة غدا.. وإعلان الجداول بالمدارس

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، الذي من المقرر أن ينطلق غدًا السبت في عددٍ من المدارس، على أن ينطلق في جميع المدارس الباقية بدءًا من بعد غدٍ الأحد 1 أكتوبر المُقبل، حيث انتهت أعمال الصيانة في كافة المدارس، فضلًا عن إعداد الجداول الدراسية لمختلف الصفوف.

في سياق متصل، وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، لتحمل جزء من المصروفات الدراسية للتلاميذ والطلاب أبناء الأسر الأولى بالرعاية، والغير قادرين.

جدول انطلاق الدراسة بالفيوم

وفيما يخص جدول انطلاق الدراسة في مدارس الفيوم فإنّه يأتي كالتالي:

-السبت 30 سبتمبر: انطلاق الدراسة في عددٍ من المدارس التي بها دراسة أيام السبت.

- الأحد 1 أكتوبر: انطلاق الدراسة للصفوف الآتية أولى رياض أطفال، أولى ابتدائي، أولى إعدادي، أولى ثانوي.

- الاثنين 2 أكتوبر: تنطلق الدراسة للصفوف الآتية الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، والثاني والثالث الإعدادي، والثاني والثالث الثانوي، والثاني رياض أطفال، مع حضور بقية الصفوف التي حضرت يومي السبت والأحد.

جداول حصص الصفوف المختلفة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مواعيد الدراسة بالمدارس الثانوية للعام الدراسي 2023/2024 في مدارس الفترة الواحدة، ومواعيد الدراسة بالمدارس الثانوية العامة لمدارس الفترتين الصباحية والمسائية، والمدارس الإعدادية الفترة الواحدة والفترتين، والمدارس الابتدائية الفترة الواحدة والفترتين والتي جاءت كالتالي: