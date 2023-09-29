إنجازات «الأوقاف» في الربع الأول من 2023.. تخصيص 170 مليون جنيه لخدمة المجتمع

أعلنت وزارة الأوقاف عن حجم الإنجازات المبذولة في الربع الأول من العام المالي الحالي 2023-2024 من يوليو إلى سبتمبر، في مختلف الأنشطة والقطاعات التي تتداخل مع عمل الوزارة.

وخلال هذه الفترة تم عقد أول مؤتمر دولي حول الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي في مجال الخطاب الديني، وإطلاق وثيقة القاهرة لأخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني، فضلا عن 175 قافلة دعوية و295 أسبوعًا ثقافيًّا أكثر من ألفي مجلس إقراء وإفتاء وندوة علمية على مستوى الجمهورية 13052 درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت.

افتتاحات مساجد وندوات

ومن بين جهود وزارة الأوقاف، مشاركة 23 ألف مسجد في البرنامج الصيفي للطفل، و3148 ندوة ضمن مبادرة هذا نبينا، صلى الله عليه وسلم، فضلا عن عقد 76965 مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور والمقارئ النموذجية ومقارئ السيدات ومقارئ الواعظات.

وعقد 25805 حلقة تحفيظ للقرآن الكريم على مستوى الجمهورية و2034 حلقة في التحفيظ عن بُعد، وعقد 231 مجلسًا للإقراء و350 مجلسًا للتلاوة، وعقد عدد 12 أمسية ابتهالية، وتنفيذ 51 دورة لأكثر من 3720 متدربًا من داخل مصر وخارجها.

وإصدار 15 كتابًا مؤلفًا ومترجمًا؛ ليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها ونشرها إلى 452 كتابًا مؤلفًا ومترجمًا، مع افتتاح 203 مسجد منها 145 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و58 مسجدًا صيانة وتطويرًا 228 مسجدًا تحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة أ.

170 مليون جنيه في مجال البر

وفي الآونة الأخيرة، صرف نحو 170 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع، وتوزيع 395 طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، ونصف مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وإهداء 1240 كتابًا علميًّا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول العربية والأجنبية، مع أكثر من 531 مليون جنيه إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف عن هذه الفترة، بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي قدرها 87 مليون جنيه بنسبة 19.7% وعلاج 158 حالة من قوائم الانتظار بمستشفى الدعاة.