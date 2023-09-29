«الأرصاد» تعلن انخفاض الحرارة في أول أيام الدراسة.. وسقوط أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في أول أيام العام الدراسي الجديد، إذ هناك بعض المدارس التي تبدأ الدراسة يوم السبت الموافق 30 سبتمبر، وأخرى تبدأ يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر، إذ تشهد بعض المناطق سقوط أمطار، وتنخفض درجات الحرارة على الأنحاء كافة مع بداية العام الدراسي.

أمطار وانخفاض درجات حرارة أول أيام العام الدراسي الجديد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس، غدا، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ويكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت الأرصاد تفاصيل حالة الطقس يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلا.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 29 درجة مئوية.