لماذا يشعر المصريون بالحر الشديد رغم دخول الخريف؟.. تحذير مهم من الأرصاد

رغم استقبال فصل الخريف والاستعداد لقدوم فصل الصيف، إلا أن البلاد تعيش حالة من الطقس المتقلب، بسبب الموجة الحارة التي ضربت عديد من المحافظات، أول أمس، وزادت ذروتها اليوم الجمعة، ما تسبب في شعور كثير من الناس بالحر، إذ ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير.

على مدار هذه الأيام، ظل الشغل الشاغل للمواطنين، السؤال عن سبب الشعور بالحر الشديد رغم إعلان الدخول في فصل الخريف رسميا.

سر شعور المصريون بالحر الشديد في الخريف

يقول السيد صبري، استشاري التغيرات المناخية، لـ«الوطن» إن سبب شعور المصريين بالحر الشديد، هو ارتفاع درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية التي من شأنها أن تتأثر بسبب الزيادة المستمرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إذ تؤثر على درجات الحرارة في العالم، وتؤدي إلى ارتفاعها بشكل كبير.

وأكد «صبري» أن المناطق الجافة التي لا تحتوي على أشجار أو مساحات خضراء تعد الأكثر حرارة، إذ تساعد المساحات الخضراء على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، بالتالي ما يساهم في اعتدال درجات الحرارة.

وحذر استشاري التغيرات المناخية، بعض الفئات وعلى رأسهم الأطفال وكبار السن ومرضى الضغط، من الخروج خلال الموجة الحارة، والاعتماد على تناول السوائل وارتداء الملابس الفاتحة القطنية.

لماذا شعر المصريون بالموجة الحارة رغم الجو الخريفي؟

كانت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حذرت من وجود ارتفاع كبير في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، خاصة على المناطق الموجودة بالوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وبعض مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء، موضحة إن السبب هو مرتفع جوي، يساعد على رفع درجات الحرارة بالمحافظات.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، خلال تصريحات صحفية، إلى ظاهرة امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كم عن سطح الأرض، موضحة أنها تتسبب في حبس الرطوبة في الطبقة القريبة من سطح الأرض، مع زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، ما يسبب الشعور بالحراراة لفترات طويلة، فضلًا عن قدوم الكتل الهوائية من صحراء شبه الجزيرة العربية ما يزيد الشعور بالحر.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 37 25

العاصمة الإدارية 37 25

أكتوبر 38 24

بنهـا 37 25

دمنهور 37 24

وادي النطرون 38 24

كفر الشيخ 36 23

المنصورة 37 24

الزقازيق 38 25

شبين الكوم 37 25

طنطا 36 24

دمياط 31 25

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 23

العريش 32 24

رفح 31 24

رأس سدر 37 25

نخل 37 17

كاترين 33 16

الطور 36 24

طابا 35 25

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 32 23

مطروح 31 23

السلوم 30 20

سيوة 37 22

رأس غارب 38 27

الغردقة 40 28

سفاجا 39 28

مرسى علم 38 27

شلاتين 39 27

حلايب 35 27

أبو رماد 37 28

رأس حدربة 35 27

الفيوم 38 23

بني سويف 39 22

المنيا 41 20

أسيوط 42 22

سوهاج 42 23

قنا 45 26

الأقصر 45 26

أسوان 45 29

الوادي الجديد 46 26

أبوسمبل 44 30