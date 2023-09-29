انخفاض في سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023.. بكم يباع عيار 21؟

سجلت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة 29-9-2023، تراجعا بقيمة 2 جنيه للجرام 21، وبلغ سعره اليوم 2190 جنيها في بداية التعاملات، مقابل 2192 جنيه في نهاية تعاملات أمس، إذ يعتبر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في الأسواق.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم الجمعة 29-9-2023 نحو 2503 جنيهات للشراء، و2490 جنيها للبيع بدون مصنعية، وفقا لبيانات شعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم الجمعة، 2190 جنيها للشراء، بدون مصنعية، ويعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولا في الأسواق خاصة في الصعيد والوجه البحري.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة، في بداية التعاملات نحو 1877 جنيها للشراء، و1868 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17520 جنيها، ويعد الجنيه الذهب أحد أهم أدوات حفظ قيمة العملة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الكبيرة حاليا.

سعر الذهب بدون مصنعية

ويختلف سعر الذهب بدون مصنعية من محل لآخر من شركة إلى أخرى، وعلى حسب حجم المصنعية في المشغولات الذهبية، إذ سجل الذهب عيار 21 نحو 2190 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2503 جنيهات.