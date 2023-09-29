الذهب يفقد بريقه وينخفض 210 جنيهات في أسبوعين.. أعلى تراجع منذ شهور

شهد الذهب في الفترة الأخيرة تراجعا كبيرا نظرًا قلة الطلب وزيادة المعروض وفقا لما كشفته بيانات الشعبة العامة للذهب، حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 في أسبوعين نحو 210 جنيهات، وسجل اليوم الجمعة 2190 جنيهًا، مقابل 2400 جنيه قبل أسبوعين تقريبا.

سعر الذهب اليوم فى مصر

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 2503 دون مصنعية، وسجل الذهب عيار 21 نحو 2190 جنيهًا، وسجل الذهب عيار 18 نحو 1877 جنيهًا، وأخيرًا سجل الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة نحو 17 ألفا و520 جنيهًا، وفقا لما كشفته بيانات الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل الذهب عيار 24 تراجعًا كبيرًا، خلال الأسبوعيين الماضيين، حيث بلغ قيمة التراجع نحو 239 جنيهًا في الجرام، وبلغ سعر اليوم الجمعة 2503 جنيهات مقابل 2742 جنيها قبل أسبوعين.

سعر الذهب عيار 21

فيما بلغت قيمة التراجع في الذهب عيار 21 نحو 210 جنيهات، وسجل سعره في تعاملات اليوم الجمعة نحو 2190 جنيه دون مصنعية، مقابل 2400 جنيه قبل نحو أسبوعين.

سعر الذهب عيار 18

وتراجعت أسعار الذهب عيار 18 خلال أسبوعين بقيمة بلغت نحو 180 جنيهًا، وسجل سعره اليوم الجمعة نحو 1877 جنيهًا مقابل 2075 جنيهًا قبل أسبوعين تقريبا.

تراجع أسعار الذهب

وتوقع ناجي فرج عضو شعبة الذهب، استمرار تراجع أسعار الذهب، خلال الفترة المقبلة، نتيجة التراجع في الطلب وزيادة المعروض، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات التي كان لها بالغ الأثر في استقرار أسعار الذهب في مصر أبرزها السماح للمصرين بالخارج الدخول بالذهب دون فرض ضريبة، مؤكدًا أنّ الذهب يعد الملاذ الآمن لحفظ قيمة العملة، وأنّ الوقت الحالي هو الأنسب للشراء.