أسعار الذهب تقترب لأدنى مستوياتها خلال 6 أشهر بالأسواق العالمية

انخفض سعر الذهب عالميًا، ليسجل 1880 دولارًا للأوقية اليوم، مقتربًا من أدنى مستوياته في أكثر من ستة أشهر، متأثرًا بقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة على خلفية سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل.

وقفز الدولار إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر مقابل سلة من نظرائه، في حين وصل العائد القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ عام 2007.

سعر الذهب عالميا

وفي الأسبوع الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، الثلاثاء الماضي، إنّ هناك فرصة بنسبة 50-50 تقريبًا لأن ترتفع أسعار الفائدة بشكل كبير لخفض التضخم، ويتطلع المستثمرون الآن إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وبيانات مطالبات البطالة الأسبوعية اليوم الخميس.

وتاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس 2020.

توقعات سعر الذهب عالميا

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 1947.51 دولار أمريكي للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics، على أن يتم تداوله عند 2016.05 دولار خلال 12 شهرًا.