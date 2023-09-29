نائب عن التنسيقية: خارطة الطريق للانتخابات الرئاسية تليق بالجمهورية الجديدة

أكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الهيئة الوطنية للانتخابات رسمت خارطة طريق للانتخابات الرئاسية تليق بالجمهورية الجديدة، موضحاً أن خارطة الطريق تحقق التوازن بين الالتزام بجميع المواد الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والمادة الخاصة بمدة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات.

الاستحقاق الدستوري المقبل

أضاف النائب محمود القط، لـ«الوطن»، أن هذه الخارطة جعلت المظلة الكبرى التي وضعت تحتها مواعيد وتواريخ يستطيع من خلالها المرشحين والناخبين، القيام بعملية انتخابية ناجحة تضمن العدالة بين المرشحين وتعطيهم الفرصة الكافية للاستفادة الكاملة من جميع مراحل هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بداية من جمع توكيلات الترشح ومروراً بالدعاية الانتخابية وانتهاء باستخدام كل الحقوق القانونية في التظلم والاعتراض في جميع المراحل.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن هذه الجهود والخارطة تيسر على الناخبين دراسة برامج المرشحين والمقارنة بينهم، مروراً بالمشاركة في الحملات الانتخابية لأي مرشح يختارونه، وانتهاءً بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، وبذلك تكون الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت في الاختبار الأول في إجراء العملية الانتخابية، ما يبشر بأنها ستستطيع من خلال قضاة أجلاء يثق الشعب المصري في نزاهتهم وحياديتهم إدارة واحدا من أهم الاستحقاقات الدستورية وهو الانتخابات الرئاسية.

حملات التشكيك

وأشار إلى أن الهيئة بجهودها تجهض كل حملات التشكيك التى تناولت هذه الانتخابات قبل أن تبدأ، ويجب التأكيد على أن حملات التشكيك لن تتوقف ولن تنته، فهناك هدف واضح وهو أن هناك من يسعى لإفساد فرحة المصريين بهذا المشهد الذي ينتظرونه كل 6 أعوام، لذلك يجب الرهان على وعي وفطنة المصريين، فهذا الرهان لم يخب أبداً لأن المصريين دائما ما يثبتون للعالم أنهم شعب طيب لكنه قادر على كشف الأكاذيب والألاعيب وأن ثقته في مؤسساته لا حدود لها، خاصة المؤسسة القضائية التي لها صفة الإجلال والتقدير في قلوب المصريين.