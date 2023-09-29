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«الحياة أنت وهي وهو».. برنامج اجتماعي للم شمل الأسرة المصرية ومواجهة التفكك

كتب:

شريف سليمان
02:23 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

أطلقت شبكة تليفزيون الحياة برنامج «الحياة أنت وهي وهو» برنامج اجتماعي، من تقديم الإعلامية راندا فكري، يهدف إلى لم شمل الأسرة المصرية ومواجهة تفككها، من خلال تقديم فقرات متنوعة، تتضمن مناقشات وفقرات كوميدية، وتربوية، وغيرها.

ويناقش البرنامج كل ما يتعلق بالقضايا الأسرية المختلفة، والموضوعات والقضايا التي تهم الرجل والمرأة؛ بحيث يتم تناول واقع الحياة العملية والأسرية، ومناقشة المشكلات التي قد تواجه الأسرة المصرية، وكيفية علاجها، بالاستعانة بمتخصصين، ومشاركة ثرية من رجال وسيدات مصر.

ومن المُقرر أن تكون مدة البرنامج الجديد ساعة، مُقسمة لفقرات عدة، منها الكوميدي، والتربوي، والتوعوي، وفقرة للمطبخ، ويذاع في الـ1 مساء الخميس، من كل أسبوع.

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