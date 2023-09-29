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ميناء دمياط يشارك في المظاهر الاحتفالية لليوم البحري العالمي 2023

كتب:

كريم روماني
03:14 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
ميناء دمياط

ميناء دمياط

قررت هيئة ميناء دمياط، إضاءة مبنى الهيئة باللون الأزرق، تلبية لدعوة المنظمة البحرية الدولية IMO بالمشاركة في الاحتفال باليوم البحري العالمي، وبتوجيهات قطاع النقل البحري، بالتزامن مع مشاركة الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية في هذا الحدث المهم، والذي يعقد هذا العام تحت شعار «ماربول في عامها الخمسين - التزامنا مستمر».

ويشهد هذا العام الذكرى الخمسين لاعتماد الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن «ماربول»، وهي المعاهدة العالمية الأساسية لمنع تلوث البيئة البحرية بواسطة السفن لأسباب تشغيلية أو عرضية.

واحتفاءً بدور المنظمة البحرية الدولية وأعضائها في تحقيق أهداف هذه المعاهدة التاريخية، تم دعوة الدول الأعضاء وجميع العاملين في الصناعة البحرية للاحتفال به وتأكيد استمرار الالتزام ببنود تلك المعاهدة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.