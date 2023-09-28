ميناء دمياط يستقبل 10 سفن.. ووصول 37 ألف طن بضائع متنوعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر 12 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 38 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33 ألفا و576 طنا، تشمل 10 آلاف و447 طن يوريا و12 ألفا و730 طن كلينكر و1210 طن ملح و9189 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37 ألفا و921 طنا، تشمل 3038 طن خردة و1054 طن خشب زان و4 آلاف طن كسب صويا و6 آلاف طن سكر و6568 طن ابلاكاش و581 طن حديد و5600 طن ذرة و7845 طن قمح و737 طن حمص و698 طن فحم معبأ و1800 طن برادة حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 839 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 590 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2015 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 45 ألفا و97 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 380 ألفا و062 طنًا، كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2556 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة وشبرا، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6481 شاحنة.