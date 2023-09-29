تامر عبدالمنعم: سعيد أن «الليلة المحمدية» أول حفل تقيمه الشئون الفنية تحت قيادتي

أقامت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، حفل الليلة المحمدية بمناسبة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة السيد عمرو البسيوني والذي أقيم مساء أمس على مسرح السامر تحت عنوان «الليلة المحمدية».

ليلة في حب النبي صلى الله عليه وسلم

حضر الحفل الفنان تامرعبدالمنعم بصفته رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسفير دولة فنزويلا السفير ويلمر بارنتوس وسفير دولة كوبا السفير مانويل روبيدو.

كما حضر الحفل من قيادات وزارة الثقافة، الفنان القدير ياسر صادق، والفنان علاء زينهم والفنان هاني كمال رئيس الادارة المركزية لشئون رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمخرج أشرف فايق، والمخرج حامد سعيد، والمخرج المسرحي محمد متولي، والفنان خالد محمود ومجموعة كبيرة من قيادات وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة ولفيف من الصحفيين ونقلت قناة الحياة الحفل على الهواء مباشرة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية بعدها صعد الفنان تامر عبدالمنعم إلى خشبة المسرح، وشكر الحضور، قائلًا: قمة سعادتي أن أول حفل تقيمه الإدارة المركزية للشئون الفنية بعد توليتي رئاسة الإدارة هو الليلة المحمدية.

وانقسم الحفل لمجموعة من الفقرات بدأتها فرقة البحيرة للإنشاد الديني ثم أوبريت ليلة في حب الرسول لشيخ المداحين الدكتور أحمد الكحلاوي بمصاحبة النجمة مديحة حمدي، والفنانة لبنى الشيخ، والفنان خالد الدهبي.