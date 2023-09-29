هل استفاد ليفربول من صفقة بيع حصة بقيمة 100 مليون دولار.. ماذا قال كلوب؟

أزمة اقتصادية عالمية صعبة ألقت بظلالها على العديد من المؤسسات بمختلف مجالاتها، بداية من جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات الإغلاق، ومن بين هذه المؤسسات مجموعة «فينواي سبورتس»، التي قررت بيع جزءا من حصتها بنادي ليفربول العريق الذي يضم الفرعون المصري محمد صلاح، لصالح «ديناستي إيكويتي».

هل خططت«فينواي سبورتس» لبيع حصة في ليفربول منذ عام؟

تداولت أنباء سابقة حول التخطيط لبيع جزء من حصة فيناوي سبورتس منذ عام مضى، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية، وهو ما نفته شركة « فينواي سبورتس»، ويعتقد أن هذه الخطوة ستمكن الشركة من جمع أموال لسداد ديون وحل الأزمات المالية التي تعرض لها ليفربول خلال فترة فيروس كورونا، وفقا لموقع The Athletic الأمريكي.

بيع حصة بنادي ليفربول

مجموعة Fenway Sports Group المالكة أعلنت بشكل رسمي أمس الخميس، أنها باعت حصة صغيرة في النادي في صفقة تتراوح قيمتها بين 100 مليون دولار (82 مليون جنيه إسترليني) و 200 مليون دولار (164 مليون جنيه إسترليني).

موقف كلوب من بيع نادي ليفربول جزءً من حصته

يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أعلن عن موقفه بصورة واضحة بترحيبه بموقف شركة « فينواي سبورتس» في استثمارها وبيعها لجزء من حصتها بنادي ليفربول، خاصة وأن هذا الأمر سيمكن النادي من استخدام الأموال لتخفيض ديون البنوك بشكل كبير، وتغطية تكلفة المشاريع مثل إعادة تطوير للأنفليد وإعادة شراء ملعب تدريب «ميلوود» لفريق السيدات، بحسب الموقع الأمريكي. قائلا: «أستطيع أن أفهم أن المال في كرة القدم بالنسبة للناس يتعلق بالإنفاق على الانتقالات وأنا أيضا لدي نفس الاعتقاد، لكن يجب ألا ننسى أننا الآن نبني جناحًا جديدًا من شأنه تحسين أفضل أجواء في العالم».

استفادة ليفربول من بيع جزء من حصته بالنادي

الأموال المتوقع الحصول عليها من الصفقة ستساهم بصورة كبيرة في تكملة الإنشاءات الخاصة بنادي ليفربول، بحسب كلوب، موضحا: «لقد بنينا المدرج الرئيسي، وقمنا ببناء ملعب التدريب، وشراء ميلوود مرة أخرى، والكثير من الأشياء التي تحافظ على النادي في حالة جيدة لفترة طويلة».

وتابع كلوب: «إذا جاء شخص ما وساعدنا على القيام بذلك، فهذا أمر رائع للغاية، وهذا لا يعني أننا بحاجة الآن إلى ميزانية قدرها 200 مليون جنيه إسترليني لإنفاقها على الفريق، لكن كلما كان المكان الذي نحن فيه أفضل، كلما تمكنا من إنفاق المزيد على أي حال».

كلوب عن بيع جزء من حصة النادي: أخبار جيدة وسيتم استخدام المال بشكل جيد

عدم تأهل فريق ليفربول للمشاركة بدوري الأبطال جزء من الأزمة المالية التي يمر بها النادي بحسب ما ذكر كلوب: «هذا العام لن نشارك فيه دوري أبطال أوروبا، ما يمثل ضربة مالية هائلة لفريق كرة القدم، لكننا استثمرنا على أي حال، وقمنا بتحسين الفريق في الصيف وهو أمر صعب ولكنه ممكن، إنها أخبار جيدة وسيتم استخدام الأموال بشكل جيد».