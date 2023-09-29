وكيل «رياضة السويس» يتابع انعقاد الجمعية العمومية العادية لمركز شباب

تابع عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، انعقاد الجمعية العمومية العادية لمركز شباب السويس، التي أجريت صباح اليوم الجمعة في مناخ متميز من حيث الهدوء وسبل الأداء.

انعقاد الجمعية العمومية العادية لمركز شباب أبناء السويس

انعقدت اليوم الجمعة 29 سبتمبر فعاليات الجمعية العمومية العادية لمركز شباب أبناء السويس، التابع لإدارة شباب السويس، بمديرية الشباب والرياضة، وبدأت الجمعية العمومية العادية بالانعقاد في تمام الساعة التاسعة صباحاً، بحضور أعضاء الجمعية العمومية للمركز تقدمهم سامي بحيري رئيس مجلس الإدارة، وجرى تجهيز الأماكن المخصصة لذلك بالمقاعد والمكاتب اللازمة لعقد الجمعية والانتظار، مختلف سبل الراحة لأعضاء الجمعية العمومية

لجنة لمتابعة الجمعية العمومية برئاسة مدير الشباب والرياضة

وشهدت الجمعية العمومية العادية بمركز شباب أبناء السويس، متابعة وإشراف من اللجنة العليا برئاسة وحضور عادل الشيمي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالسويس، وحضور مجدي مرزوق مدير إدارة الهيئات، ونرمين خليل مدير إدارة شباب السويس، والأعضاء من إدارة الهيئات والشئون القانونية.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس وإشراف ومتابعة عادل الشيمي، مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.